Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol za volant nepatří

BRNO-VENKOV: Obě ženy bouraly.

Dopravní policisté z Brna – venkova vyšetřují další dvě dopravní nehody, ve kterých hrál roli alkohol. Začátkem dubna v odpoledních hodinách v obci Oslavany způsobila devětačtyřicetiletá řidička dopravní nehodu a z místa ujela, naštěstí nebyl nikdo zraněn. Hlídka ženu dohledala před domem. Provedená dechová zkouška u ženy potvrdila alkohol a to více jak 2,5 promile. (Krátké video viz níže). Včera v odpoledních hodinách u obce Rajhrad řidička nedodržela bezpečnou vzdálenost a narazila do vozu, které přibržďovalo z důvodu kolony. I tady provedená dechová zkouška potvrdila u ženy alkohol a to 1,2 promile. Nehoda si vyžádala lehké zranění. Obě řidičky by mohly skončit za mřížemi, za ohrožení pod vlivem návykové látky. Jihomoravští policisté od začátku dubna vyšetřovali 60 dopravních nehod, z toho v šesti případech byli řidiči pod vlivem alkoholu.

nprap. Petra Hrůzová, 9. dubna 2021.

Související dokumenty Video - Alkohol za volant nepatří.mp4

Velikost souboru:71,6 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem