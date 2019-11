Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vloupání do pracovních strojů

BŘECLAVSKO: Bagry nabídly naftu i další věci.

Strachotín - Policisté šetří vloupání, které se odehrálo tento týden v katastru obce Strachotín. Neznámý pachatel se vydal na hráz Novomlýnské nádrže a z volně přístupného areálu si odnesl, co se mu hodilo. Mezi výčet jeho nových věcí patří autorádio, vysílačka či anténa. To vše odcizil z jednoho odstaveného pracovního stroje, do kterého vnikl násilím. Z dalšího bagru si pak přisvojil 80 litrů motorové nafty.

Celková škoda se dostala na částku přesahující 18 tisíc korun. Událost nyní prověřují kolegové z hustopečského obvodního oddělení.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 22. listopadu 2019

