Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tento víkend byl pro policisty obzvlášť rušný

BŘECLAVSKO: Nejen pod vlivem alkoholu usedli za volant. Dva z řidičů následkem opilosti bourali.

K první dopravní nehodě, došlo v sobotu 25. ledna 2020 o půl deváté ráno v obci Starovičky. Dvaadvacetiletý mladík řídil osobní vozidlo Audi A4 ve směru od obce Hustopeče na Břeclav. Po projetí pravotočivou zatáčkou nezvládnul řízení a skončil v protisměru v betonové zdi. Poté, co mu nešel vůz nastartovat, vystoupil a odešel z místa nárazu. Všímavá svědkyně vše oznámila a hlídku nasměrovala k viníkovi nehody. Dopravní policisté záhy zjistili důvod k útěku mladého řidiče. Displej opakovaně prokázal hodnotu necelých dvou promile alkoholu v krvi. Mladík vše doznal a na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.

Další hříšník pod vlivem alkoholu, byl kontrolován v obci Novosedly. V sobotu krátce před půl čtvrtou hodinou odpoledne dopravní hlídka zastavila osobní vozidlo Škoda Fabia. Dvaapadesátiletý řidič byl policisty vyzván k provedení dechové orientační zkoušce na alkohol. Ta skončila s pozitivní hodnotou, a to přes jeden a půl promile. Také jemu hlídka na místě zakázala další jízdu a zadržela řidičský průkaz.

Druhá dopravní nehoda pod vlivem alkoholu se udála následující den. V neděli 26. ledna 2020 v 20:40 hod si povšimla řidička s osádkou vozu nebezpečné jízdy vozidla BMW. Uvedli, že během cesty od Velkých Pavlovic směrem na Rakvice, za kruhovým objezdem vyjelo od okraje tmavé vozidlo. Toto přejíždělo z jednoho pruhu do druhého a po několika metrech narazilo do svodidel. Řidič vozidla pokračoval nebezpečnou jízdou směrem na Rakvice. Po ujetí asi jednoho kilometru nabourané auto zastavilo. Dle svědků, v něm seděl muž, který byl zjevně pod vlivem návykové látky, proto ihned zkontaktovali Policii ČR. Policisté následně provedenou dechovou zkouškou naměřili v dechu řidiče hodnotu alkoholu přes dvě a půl promile. S čímž sedmatřicetiletý muž souhlasil, avšak na svou obhajobu sdělil, že vozidlo neřídil on. Ve věci bylo zahájeno zkrácené přípravné řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se policisté nadále zabývají.

Během víkendu na Břeclavsku policisté řešili dalších sedm řidičů pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Jeden z kontrolovaných šoférů měl navíc soudem uložen trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až do září 2020.

Znovu zdůrazňujeme, že „ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ!!!

por. Lenka Koryťáková, 27. ledna 2020

