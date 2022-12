Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič srazil dívku na přechodu pro chodce a ujel

BŘECLAVSKO: Dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo v Břeclavi na ulici třída 1. máje.

Břeclavští dopravní policisté pátrají po řidiči dosud nezjištěného vozidla, který 15. prosince 2022 přibližně v 8:00 hodin srazil čtrnáctiletou dívku, která přecházela po přechodu pro chodce na ulici třída 1. máje v Břeclavi, a to ve směru od restaurace Na Rožku směrem k základní škole v ulici Osvobození. Při přecházení přechodu pro chodce dívka zaznamenala vozidlo, které přijíždělo zprava, a když viděla, že zpomaluje, pokračovala dále v započatém přecházení. Vozidlo však nedalo chodkyni přednost, čímž došlo ke střetu vozidla s chodkyní. Ta následkem nárazu upadla na vozovku. Po té, co se zvedla a přesunula se na chodník, viděla, jak dosud nezjištěný řidič pokračuje dál v jízdě bez toho, aby u této dopravní nehody zastavil. Podle prvotních informací by se mělo jednat o menší vozidlo červené barvy.



Žádáme, aby se neznámý řidič, který dívku srazil, sám přihlásil dopravním policistům. Dále žádáme případné svědky této nehody o poskytnutí svědectví. Pokud disponujete záznam z palubní kamery vozidla, který zachytil dopravní nehodu, případně by mohlo být na kameře zachyceno menší vozidlo červené barvy, které tímto úsekem v danou dobu projíždělo, prosíme o poskytnutí tohoto záznamu.



Pokud disponujete kamerovými záznamy nebo jste dopravní nehodu viděli, ozvěte se, prosím, policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 16. prosince 2022

