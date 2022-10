Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

BŘECLAVSKO: Dopravní policisté prověřují dopravní nehody v obci Velké Pavlovice a v obci Velké Bílovice.

Břeclavští policisté pátrají po svědcích níže uvedených dopravních nehod:

1) Dne 20. října 2022 se stala přibližně v 06:26 hodin dopravní nehoda na silnici II. třídy číslo 421 mezi obcí Velké Pavlovice ve směru k silnici II. třídy číslo 425 u mostu přes dálnici D2. V daném úseku došlo ke kolizi mezi osobním vozidlem a chodkyní. V této souvislosti žádáme všechny řidiče, kteří tímto úsekem projížděli v době nehody či před dopravní nehodou a všimli si chodkyně na tomto místě, aby se ozvali dopravním policistům se svým svědectvím. Stejně tak uvítáme i záznamy z palubových kamer vozidel, která tudy v době nehody i v době před dopravní nehodou projížděla.

2) Dne 14. října 2022 přibližně v 15:00 hodin došlo na parkovišti za školou v obci Velké Bílovice k poškození zde zaparkovaného osobního vozidla Audi A3, kdy dosud neustanovená řidička (ve věku 30 – 40 let) s blíže neustanoveným vozidlem při couvání narazila levou zadní částí do pravého zadního rohu zaparkovaného vozidla a z místa nehody ujela směrem do centra obce. Žádáme, aby se řidička, která způsobila nehodu, sama přihlásila dopravním policistům. Dále žádáme případné svědky této nehody o poskytnutí svědectví. Pokud disponujete záznam z palubní kamery vozidla, který zachytil dopravní nehodu, prosíme o poskytnutí tohoto záznamu.

Pokud disponujete kamerovými záznamy nebo jste některou z nehod viděli, ozvěte se prosím policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci.





por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 26. října 2022

vytisknout e-mailem