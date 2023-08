Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté hledají důležitou svědkyni

BŘECLAVSKO: Dopravní policisté pátrají po totožnosti svědkyně, která by mohla pomoci objasnit dopravní nehodu, ke které došlo dne 29. července 2023 v Břeclavi.

Dne 29. července 2023 došlo přibližně v 18:38 hodin ke kolizi motocyklu značky SUZUKI BANDIT 650 a před ním jedoucího osobního vozidla značky ŠKODA SUPERB. K dopravní nehodě došlo v ulici třída 1. máje, Břeclav, a to před přechodem pro chodce mezi prodejnou Lidl a Penny Market (ve směru do centra). V této souvislosti policisté hledají důležitou svědkyni, která by mohla pomoci objasnit příčinu této dopravní nehody. Pokud znáte totožnost svědkyně, která je zachycena na níže uvedené fotografii, prosíme o poskytnutí údajů k této osobě. Stejně tak se nám může přihlásit sama svědkyně. Informace prosím směrujte policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci.



por. Miroslav Měchura, 21. srpna 2023

