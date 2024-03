Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté darovali krev

BŘECLAVSKO: Policisté vyrazili na Zelený čtvrtek hromadně na hematologicko-transfuzní oddělení břeclavské nemocnice, aby pomohli doplnit zásoby krve.

Břeclavští policisté vyrazili na Zelený čtvrtek hromadně na hematologicko-transfuzní oddělení břeclavské nemocnice, aby pomohli doplnit zásoby krve, které je v nemocnicích v současné době enormní nedostatek. Celkem se jich k odběru dostavilo 27 a jeden z dárců se rovnou nechal zapsat i do registru dárců kostní dřeně. Policisté jsou si vědomi, že naděje na záchranu života je to nejcennější, co může člověk člověku dát a že se lékaři bez krve neobejdou, a to ať už při výkonu plánovaných operací či akutních úrazových stavech. Před několika lety vznikl společný projekt policie a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, která je hlavním partnerem této akce, s názvem „Daruj krev s Policií ČR a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra“. Cílem projektu je propagace dárcovství krve a rozšíření stávající základy dárců. Pro úplnost je nutné dodat, že policisté se neúčastní jen hromadných odběrů krve, ale chodí také individuálně v průběhu celého roku. Závěrem bychom rádi také poděkovali všem zaměstnancům z hematologicko-transfuzního oddělení nejen za jejich skvělou práci, ale také za jejich přístup ke všem dárcům, a to nejen z řad policie.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 28. března 2024

