Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nepoctivost se nevyplácí

BŘECLAVSKO: Místo aby nalezenou peněženku odevzdal, schoval ji.

O tom, že se nevyplácí si nalezenou věc jen tak ponechat se v těchto dnech přesvědčil muž z Hodonínska. Počátkem července navštívil zákazník prodejní sklad ve Velkých Pavlovicích. Bohužel zde na palety odložil peněženku a tu tam zapomněl. Ztrátu zjistil až mimo prodejnu. Do skladu se tedy vrátil. Personál mu řekl, že peněženka se nenašla a že mezitím přišli i další lidé, takže není jisté, že ji někdo neodnesl. Muž se přesto nedal odbýt. Prohledal místa v prodejně, kde se pohyboval, zda peněženka někam nezapadla. Ve ztracené peněžence měl téměř sedm tisíc korun i doklady. Protože výsledek jeho snažení i dotazů k personálu byl bezvýsledný, obrátil se na policii. Hustopečtí policisté poškozeného muže vyslechli a začali se případem zabývat. V té chvíli se přihlásil jeden ze skladníků, že peněženku nakonec našel a odevzdal ji majiteli. Zdálo by se, že případ měl šťastný konec. Bohužel ne však pro tohoto zaměstnance. Jak se ukázalo, o poctivého nálezce nešlo. Policistům se i díky kamerovým záznamům potvrdilo podezření, že muž peněženku našel, prohledal a schoval ji do sousedního regálu. Když pak přišel její majitel, peněženku mu neodevzdal. To učinil až ve chvíli, kdy věc začala šetřit policie a zmínila se o vyžádání kamerových záznamů. Hustopečtí policisté počátkem tohoto týdne sdělili šestačtyřicetiletému muži podezření z trestného činu zatajení věci. Věc zpracovávají v tzv. zkráceném přípravném řízení. U soudu v případě prokázání viny hrozí dotyčnému až rok vězení.

por. Mgr. Alice Musilová, 6. 8. 2020

vytisknout e-mailem