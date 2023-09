Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopravní policisté hledají svědky dvou nehod

BŘECLAVSKO: Policisté prověřují dvě nehody, ke kterým došlo dne 20.09.2023, a to v obci Břeclav a dále mezi obcemi Mikulov a Lednice.

Břeclavští dopravní policisté pátrají po svědcích níže uvedených nehod:



Dne 20.09.2023 se stala přibližně v 08:20 hodin dopravní nehoda v obci Břeclav, a to v křižovatce ulic třída 1. máje a ulice Pod Zámkem, kdy došlo ke střetu osobního motorového vozidla tovární značky Nissan Note a cyklisty jedoucí na jízdním kole ve směru jízdy od Poštorné do centra Břeclavi. Pokud jste daným místem procházeli či projížděli a můžete tak poskytnout informace, které nám pomohou objasnit okolnosti této nehody, kontaktujte nás prosím. Dopravní policisté také uvítají záznamy z palubních kamer vozidel, které zachycují tuto nehodu. Pro úplnost uvádíme, že totožnost řidičky osobního vozidla i cyklisty je policistům známa.



Dne 20.09.2023 přibližně v 15:00 hodin vyjížděli dopravní policisté k prověření pádu cyklistky na silnici č. III/42124 mezi obcemi Mikulov a Lednice, kdy jela cyklistka ve směru na obec Lednice. Hlídka na místě provedla šetření a bylo zjištěno, že se na komunikaci nachází ve větším rozsahu rozlitý olej. Když žena z jízdního kola sesedla, podjela jí noha na rozlitém oleji, upadla a způsobila si zranění. V této souvislosti žádáme případné svědky, kteří by mohli napomoci k nalezení řidiče, z jehož vozidla mohl uniknout olej na komunikaci, aby se ozvali dopravním policistům. Stejně tak se může přihlásit i sám řidič, který v daném místě znečištění vozovky olejem způsobil.



Pokud byste mohli svým svědectvím přispět k objasnění některé z výše uvedených nehod, ozvěte se prosím policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 26. září 2023

vytisknout e-mailem