Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Břeclavští policisté darovali krev

BŘECLAV: O tom, že žíla není žila, se přesvědčily sestřičky na transfuzní stanici v Břeclavi.

O tom, že žíla není žila, se přesvědčily na Zelený čtvrtek sestřičky z Hematologicko-transfuzního oddělení břeclavské nemocnice, kam dorazilo 29 policistů a občanských zaměstnanců z Břeclavska, aby darovali svou krev, a to v rámci projektu „Daruj krev s Policií ČR a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra“. Podle slov paní primářky MUDr. Renaty Kelnarové patří členové integrovaného záchranného systému k početné skupině pravidelných dárců krve. Policisté, hasiči i záchranáři se dnes a denně v terénu setkávají s případy, při kterých jde lidem o život, ať už se jedná o závažné dopravní nehody či vážné úrazy. Policisté jsou si vědomi toho, že bez dostatku krve to nejde. Proto mnoho z nich patří mezi pravidelné dárce, kteří v průběhu celého roku chodí darovat tu nejcennější tekutinu, kterou je krev. Příkladem pro všechny, kteří váhají, zda se stát dárcem krve či nikoliv, může být i náš kolega Petr Zámečník, který tento čtvrtek podstoupil již devadesátý odběr, za což mu patří velké uznání a poděkování.



Poděkování a uznání patří také všem dárcům krve a plazmy, a to nejen z řad policie, ale i z řad široké veřejnosti.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 7. dubna 2023

vytisknout e-mailem