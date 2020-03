Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Únava řidiče?

HRADECKO – Škoda za 430 tisíc korun.

V neděli 8. března po 13. hodině došlo na silnici I. třídy v katastru obce Předměřice nad Labem k dopravní nehodě. Dvaapadesátiletý řidič vozidla značky Subaru Outback jedoucí ve směru od Jaroměře na Hradec Králové pravděpodobně během řízení za volantem usnul, najel vpravo mimo komunikaci do pravého silničního příkopu a následně přední částí auta narazil do betonového mostku, který spolu se směrovým sloupkem poškodil.

Řidiče i jeho spolujezdce záchranáři převezli do nemocnice k ošetření. Přítomnost alkoholu policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 430 tisíc korun.

kpt. Ing. Eliška Majerová

9. 3. 2020, 13:00

