Únava, čelní střet, hromadná dopravní nehoda

RYCHNOVSKO - Chvilka nepozornosti stála za hromadnou dopravní nehodou.

Dne 24. července 2019 přijali rychnovští policisté oznámení o hromadné dopravní nehodě, která se stala v odpoledních hodinách v obci Častolovice.



Padesátiletý řidič osobního automobilu Škoda Roomster jel ve směru jízdy od obce Čestice k obci Kostelec nad Orlicí. V pravotočivé zatáčce zřejmě vlivem únavy plynule přejel do protisměru, kde čelně narazil do soupravy vozidla Peugeot s připojeným přívěsem. Nárazem byla souprava odhozena vzad, kde přívěs narazil do přední části vozidla Mercedes, který stál za ním. Naštěstí obě auta v době střetu stála na místě, a proto nebyly následky střetu fatální.



Na místě byla provedena dechová zkouška všech řidičů, která přítomnost alkoholu v dechu vyloučila. Jedinou lehce zraněnou spolujezdkyni ze soupravy vozidla Peugeot si do péče převzali lékaři. Na vozidlech vznikla hmotná škoda v celkové hodnotě zhruba 135 tisíc korun.



Veškeré okolnosti dopravní nehody jsou v šetření dopravních policistů.



25.7.2019, 11:30 hod

