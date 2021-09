Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Úmrtí cyklisty

J.Hradec – Třeboň – Přejel do protisměru kde se střetl s protijedoucím cyklistou.

Dne 1. září v 10:50 hodin řídil cyklista (r.1943) jízdní elektrokolo po účelové pozemní komunikaci - cyklotrase, v katastru obce Třeboň, ve směru jízdy od místní části Leština směrem k obci Majdalena. Přibližně 1,5 km za místní částí Leština u Nové řeky se pravděpodobně plně nevěnoval řízení jízdního elektrokola a z dosud nezjištěných příčin přejel vlevo do protisměrné části účelové komunikace, kde se střetl s přední částí protijedoucího jízdního kola cyklisty, který v důsledku střetu spadl s jízdním kolem do přilehlého příkopu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění cyklisty na elektrokole, který byl následně po resuscitaci záchranáři RZS přepravován leteckou záchrannou službou do Č. Budějovic. Během přepravy cyklista zemřel. Na místo dopravní nehody se dostavili třeboňští policisté, kteří provedli prvotní šetření ve věci. U poškozeného cyklisty muži zákona provedli dechovou zkoušku přístrojem Dräger s negativním výsledkem. Na jízdním elektrokole byla zjištěna hmotná škoda ve výši nejméně 2 000 korun. Dopravní nehoda je v šetření dopravních policistů z J.Hradce, kteří se okolnostmi úmrtí cyklisty na elektrokole dále intenzivně zabývají. U zemřelého cyklisty, který měl za jízdy nasazenou cyklistickou helmu, byla nařízena zdravotní pitva.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

2. září 2021

vytisknout e-mailem