Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Uloupil zajímavou hotovost

BRNO: Kapucí a kuklou maskovaný pachatel ohrožoval barmana nožem.

Se zajímavou finanční hotovostí odešel uprostřed září z výpravy do lokálu v Černovické ulici Komárově zatím neznámý muž. Čtvrt hodiny po jedné hodině v noci jej barman vpustil dálkovým ovládáním dveří do podniku. Kapucí a kuklou maskovaný muž vybavený nožem vběhl za bar, kde po úderu loktem do číšníkova obličeje požadoval otevření trezoru. Přitom jej neustále ohrožoval nožem s nejméně deseticentimetrovou čepelí. Mladý muž v obavě o svůj život trezor otevřel a lupič z něj vzal odložené peníze. Několik desítek tisíc korun hodil do odložené igelitové tašky a následně z místa uprchl. Po ulici směřoval k autobusové zastávce Černovická.

Asi třicetiletý pachatel byl 170 centimetrů vysoký svalnaté postavy. Na sobě měl tmavou prošívanou bundu s kapucí, tmavé kalhoty a obličej krytý černou kuklou. Hovořil chraplavým hlasem, česky bez výrazného přízvuku.

Informace vedoucí ke ztotožnění pachatele můžete sdělit na tísňovou policejní linku 158. Policie děkuje za spolupráci!

por. Bohumil Malášek, 19. listopadu 2019

