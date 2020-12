Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Ulice není herna"

MS kraj - výtvarná a literární soutěž pokračuje

Téměř dva týdny ještě zbývají do ukončení letošní dětské literární a výtvarné soutěže s názvem „Ulice není herna“. Tradiční celostátní soutěže Týmu silniční bezpečnosti, realizované ve spolupráci s Policií České republiky, se mohou zúčastnit žáci mateřských či základních škol zpracováním výtvarných děl a žáci základních škol pak mohou soutěžit i v kategorii děl literárních. Soutěž probíhá od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020. Děti se mohou zapojit do soutěže kresbou, básní, fotopříběhem…

Ve výtvarném či literárním díle soutěžící zpracuje svou reakci na otázku, zda v silničním provozu je či není prostor ke hraní. I prostřednictvím soutěže si tak mohou děti zopakovat pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu. Detailní soutěžní podmínky naleznou pedagogové, stejně jako informace, kam soutěžní díla zasílat, v odkazu https://www.dopravnivychova.cz/novinka/919.

V roce 2019 nesla soutěž název „Zpomal, prosím“ a slavnostního ocenění v našem kraji se vítězům dostalo v prostorách dálničního oddělení Ostrava, kde se zúčastnění mohli seznámit i se speciální technikou, detailněji k ocenění viz.

Rok 2018 přinesl soutěžní téma „Cestování s prarodiči“ a vítězům ceny předal plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý v prostorách obvodního oddělení policie Ostrava-střed. Na vítěze čekaly tehdy nejen dárky, ale mohli nahlédnout i na pracoviště kriminalistických techniků, detailně opět v odkazu.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná

vrchní komisař

5. prosince 2020

