Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ukradli vodopád a čerpadlo

MOSTECKO - Dřevěného vodníka nechali u plotu a utekli; Dealer prodával pervitin na Litvínovsku.

Mostečtí kriminalisté spolu s policisty obvodního oddělení Most Zahradní objasnili dva případy krádeží vloupáním a to v jedné mostecké firmě a ve sklepě panelového domu. Vyšetřovatel obvinil z trestných činů krádeže ve spolupachatelství 22letého muže z obce na Lounsku, z krádeže a porušování domovní svobody ve spolupachatelství 33letého Mostečana a z krádeže a porušování domovní svobody ve spolupachatelství 41letého Ústečana.

Podle policistů, kteří na objasnění výše uvedené trestné činnosti pracovali, měl muž z Lounska po společné dohodě s 33letým Mostečanem po poškození plotu vniknout sám na pozemek jedné mostecké firmy se zahradní technikou a uvnitř měl odcizit filtrační čerpadlo a nerezový vodopád vše za 22 tisíc korun. Tyto věci následně společně odnesli. Muž z Loun si navíc z uložených věcí připravil k odcizení i vyřezávanou dřevěnou sochu vodníka za 25 tisíc korun, kterou nakonec zanechal u plotu a z místa utekl. Kde odcizené věci skončily, policisté nezjistili.

Mostečan má mít na svědomí i krádež v panelovém domě na sídlišti Zahradní v Mostě. Spolu s 41letým Ústečanem měli koncem února vniknout bez násilí do domu a následně se dostali i do sklepních prostor. Tam zdolali plaňkové dveře u jedné sklepní kóje a z ní měli odcizit rudl, nafukovací matraci a další věci. Rudl policisté zajistili. Trojlístek obviněných je stíhán na svobodě.

Pervitin prodával na Litvínovsku, policie ho obvinila

Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinila mostecká policie 23letého muže z Litvínova. Podle šetření policistů mosteckého TOXI týmu měl obviněný v přesně nezjištěné době na přelomu loňského a letošního roku nejméně ve 32 případech prodat na Litvínovsku nezjištěné množství drogy metamfetamin osobám z řad toxikomanů. Vyšetřovatel obviněného Litvínovana stíhá na svobodě. Tomu za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Zloděj se zřejmě chystá na hory

Zatím neznámý pachatel pravděpodobně o víkendu kradl věci ze sklepa. Lapka vstoupil do domu ve starší zástavbě města Mostu a následně se násilím dostal do sklepních prostor a tam překonal jednu z uzamčených kójí. Z ní si vybral uložené lyže, boty a helmu. Nepohrdl ani nářadím a zavazadlem. Poškozenému majiteli zanechal hmotnou škodu ve výši 6 tisíc korun. Případem trestného činu krádeže vloupáním se zabývají mostečtí policisté.

Most 22. března 2021

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem