Ukradla zboží za 12 tisíc

MOSTECKO - Je jí teprve 18 a už kradla v pěti obchodech; Potřeboval dveře do koupelny, tak si je odcizil.

Zloděj odcizil dětskou stavebnici, dětské oblečení, kolo i boty

Kriminalisté mostecké policie odhalili totožnost muže, který má mít na svědomí vloupání do sklepa v mostecké ulici Pionýrů. Muž ve věku 44 let z Mostu měl vniknout do obytného domu koncem června v nočních hodinách. Následně zamířil do suterénních prostor, kde za užití síly překonal zámek u dveří kočárkárny. Vnikl dovnitř a tam hledal, co by odcizil. Hodila se mu stavebnice, dětské zimní boty, zimní kombinéza, dětské jízdní kolo a odnesl i tašku s dětským oblečením. Poškozený vyčíslil škodu na pět tisíc korun. Další sedmitisícová škoda vznikla bytovému družstvu. Muž je stíhán vazebně, kde je od začátku července na podnět policie poté, co byl obviněn z majetkové kriminality, když se měl vloupat do deseti sklepů, bytu a kočárkárny.

Osmnáctiletá Mostečanka ukradla věci za 12 000 korun

Nákupy bez platby si zřejmě oblíbila teprve osmnáctiletá dívka z Mostu. Krádeží se měla dopustit v pěti případech a chodila do různých obchodů. V drogérii měla dvakrát odcizit dekorativní kosmetiku, kterou si ukryla do kabelky a kočárku. V prodejně s oděvy měla ukrást šaty, kalhoty, šortky, tričko vše za 1 300 korun. Při odchodu byla zadržena ostrahou objektu. V prodejně se sportovním zbožím zmizela ve zkušební kabince, kde ze tří oděvů odstranila ochranné prvky a tím zboží poškodila. To měla v úmyslu odcizit. Pracovníci prodejny však její počínání odhalili a zadrželi ji. Na poškozeném zboží vznikla škoda ve výši 1 997 korun. Při další krádeži měla odcizit pudry, řasenky, linky, tělové mléko v hodnotě více než 2 400 korun. S lupem nakonec neodešla, ostraha ji přistihla. Celkem měla mladá Mostečanka napáchat škodu za 12 tisíc korun. Policisté mosteckého obvodního oddělení jí nyní sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Potřeboval dveře do koupelny, tak je ukradl

Dveře do koupelny v bytě zřejmě nutně potřeboval jeden mladý Mostečan. Nešel pro ně ale do obchodu. Vzpomněl si, že nějaké viděl na chodbě obytného domu v ulici Budovatel v Mostě a tak si pro ně ve večerních hodinách došel. Do domu se dostal bez obtíží a ve druhém patře pomocí nářadí, které si přinesl s sebou, odmontoval dveře, kterými byly zaopatřeny plynoměry. Ty poté odnesl, aniž by si toho v domě někdo všiml. Provedeným šetřením a vyhodnocením kamerových záznamů policisté na základě osobní a místní znalosti totožnost podnikavce odhalili. Policejní inspektor 28letému muži z Mostu sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Za krádež byl již odsouzen a nyní je v podmínce. Poškozené družstvo odhadlo předběžně škodu na částku 3000 korun. Dveře nebyly dosud zajištěny, muž údajně v bytě již nebydlí.

nprap. Ludmila Světláková

Most 31. 7. 2020

