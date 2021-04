Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ukradla uzeniny za více než 8 000 korun

České Budějovice - Je obviněna z trestného činu krádeže.

Českobudějovičtí kriminalisté sdělili v těchto dnech obvinění ženě (58 let) z Jindřichohradecka. Ta počátkem února tohoto roku navštívila jednu prodejnu v Nemanické ulici a zde ukradla z regálů a chladících boxů více než 30 kusů salámů v celkové hodnotě převyšující částku 8 000 korun. Toto zboží ukryla do igelitové tašky a následně bez zaplacení prošla pokladním prostorem a z prodejny odešla. V polovině dubna pak navštívila jednu prodejnu na Rudolfovské třídě a zde z regálů odcizila volně vystavené zboží. Jednalo se o mikiny a spodní prádlo v celkové hodnotě do 1 000 korun. Tyto skutky spáchala, ačkoliv byla v minulosti za obdobný čin potrestána. Kriminalisté ženu stíhají na svobodě.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

25. dubna 2021

