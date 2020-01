Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ukradla 10 balení kávy

NYMBURSKO – Zboží uložila do kabelky a bez zaplacení odešla.

Poděbradští policisté byli včerejšího dne odpoledne přivoláni do prodejny Albert, kde došlo ke krádeži zboží. Sedmadvacetiletá žena z regálů vzala celkem 10 balení kávy různých značek a místo do nákupního košíku je uschovala do své kabelky. Toho si však všimla jedna z prodavaček a ve chvíli, kdy žena prošla přes pokladny bez zaplacení, ihned byla zaměstnankyní vyzvána k nahlédnutí do tašky. Nepoctivá žena začala křičet, kabelku odhodila a z místa utekla. Po chvíli se ale do obchodu vrátila a vyčkala příjezdu policejní hlídky. Zboží v hodnotě více jak 1500,-Kč bylo vráceno do prodejny a žena eskortována na obvodní oddělení Poděbrady. Vzhledem k tomu, že byla za obdobný čin v posledních třech letech pravomocně odsouzena, bylo ji za tento prohřešek ihned sděleno podezření ze spáchání trestného činu krádež.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

30. ledna 2020

