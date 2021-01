Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ukradl zboží za 339 korun

DOMAŽLICE - Pětadvacetiletý muž kradl opakovaně. A protože kradl v době nouzového stavu, hrozí mu vyšší trestní sazba.

Policisté Obvodního oddělení Domažlice v současné době řeší případ zloděje, který kradl hned dvakrát během dvou dnů v obchodním domě v Domažlicích. V prvním případě ukradl pětadvacetiletý muže handsfree sluchátka v hodnotě 249 korun, o dva dny později byl přistižen v téže prodejně, jak uschoval opět do kapsy od mikiny ruční svítilnu v hodnotě 89 korun a bez zaplacení prošel pokladnou. Policisté byli přivoláni na místo a z dostupných evidencí zjistili, že muž se protiprávního jednání nedopustil poprvé. Okresním soudem v Domažlicích byl v červnu 2016 odsouzen mimo jiné pro trestný čin krádeže k trestu obecně prospěšných prací, který mu byl v únoru 2018 změněn na trest odnětí svobody nepodmíněně na šest měsíců. Trest byl vykonán v září 2019. A dále byl v srpnu 2017 odsouzen opět pro krádež k trestu odnětí svobody nepodmíněně v délce trvání 18 měsíců, který byl vykonán v březnu 2019. Tudíž byl v posledních třech letech za obdobné trestné činy odsouzen a potrestán. Za to, že kradl v době, kdy byl na území České republiky usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu prokázání výskytu vysoce nakažlivého koronaviru, tedy v době extrémně škodlivého stavu, kdy bylo potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto stavu, hrozí mu vyšší trestní sazba, a to dva roky až osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

18. ledna 2021

