Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ukradl víno za téměř 65 tisíc korun

PLZEŇ – Vloupal se do vinotéky a odcizil víno za téměř 65 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed přijali oznámení o vloupání do jedné z plzeňských vinoték. Dosud neznámý pachatel vylezl na střechu domu sousedícího s vinotékou. Oknem se dostal do chodby, kde vypáčil vstupní dveře do provozovny. Tady odcizil různé druhy vína a skleničky na víno. Zloděj svým jednáním způsobil škodu za téměř 65 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádež a po pachateli intenzivně pátrají.

nprap. Michaela Raindlová

25. března 2019

