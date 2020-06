Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ukradl utopence a vodku, konzumoval je za pokladnami

ZLÍNSKO: Nadýchal více než čtyři promile.

Policisté z Otrokovic se od včerejška zabývají krádeží sklenice utopenců a láhve vodky, kterou má na svědomí muž, jež po činu nadýchal rekordní množství alkoholu – 4,12 promile a skončil v protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži.

Mladého muže s kšiltovkou a batohem si všiml bezpečnostní pracovník již po jeho vstupu do prodejny v Otrokovicích. Ve svém odhadu se nemýlil. Muž vzal z regálu nejprve sklenici utopenců a o kousek dál láhev vodky. Poté zašel do uličky a předměty si vložil do batohu. Prošel bez zaplacení pokladnami a o kousek dál otevřel sklenici a začal konzumovat utopence a zapíjet je vodkou. Ukojit hlad a žízeň se mu ale nepodařilo, protože ho vzápětí zastavil bezpečnostní pracovník, který přivolal policisty.

Dechová zkouška u muže ukázala hodnotu vyšší než čtyři promile alkoholu. Vysvětlil policistům, že měl hlad, nemá peníze, a proto musel něco ukrást. Vzhledem k velké podnapilosti policisté muže zajistili a převezli do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži k vystřízlivění. Za přestupek hrozí čtyřiadvacetiletému muži z Kroměřížska ve správním řízení několikatisícová pokuta.

4. května 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

