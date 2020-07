Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ukradl pracovní nářadí

KROMĚŘÍŽSKO: Vloupal se do zaparkovaného vozidla.

Škodu za sto deset tisíc korun způsobil neznámý zloděj v noci z úterý na středu osmatřicetiletému podnikateli z Morkovicka.

Muž v úterý navečer zaparkoval automobil Fiat Ducato před svým domem. Na druhý den ráno do něj nasedl a při rozjezdu zjistil, že mu svítí kontrolka neuzavřených bočních posuvných dveří. Zastavil proto, dveře řádně zavřel, a aniž by zkontroloval nákladní prostor, opět pokračoval v jízdě. Po cestě ještě vyzvedl svého zaměstnance. Nikde jinde už pak nezastavoval. Když dorazil do obce na Olomoucku, ve které měl s kolegou provádět zakázku, zjistil, že ve voze chybí část pracovního nářadí. Zloděj ho musel odcizit v noci, když parkoval před domem.

Pachatel se tímto jednáním se dopustil trestného činu krádež. V případě dopadení mu hrozí až pětileté vězení. Skutek nyní řeší morkovičtí policisté.

Opětovně apelujeme na řidiče, aby ve vozidlech neponechávali bez dohledu žádné věci. I zdánlivě bezcenná věc může pachatele navnadit ke krádeži. Mnohdy odcizená věc nemá takovou hodnotu jako škoda způsobená poškozením vozidla po vloupání.

30. července 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

