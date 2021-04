Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ukradl měděné kabely či vodovodní baterie

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu přibližně 14 tisíc korun.

Sedmatřicetiletý muž ze Sokolova měl v pátek 7. dubna letošního roku vniknout do objektu jedné z bývalých porcelánek na Sokolovsku. Následně měl v areálu během několika minut vniknout do různých objektů a z těch odcizit téměř vše, co mu přišlo pod ruku. Měl vzít několik měděných kabelů v celkové délce přibližně 550 metrů, dále na dvě desítky hliníkových krytů elektrických rozvaděčů, dvě umyvadlové baterie či na dvě desítky kovových ložisek. Odcizené věci měl následně prodat a finanční prostředky použít pro svou potřebu.



Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 14 tisíc korun.



Policisté z obvodního oddělení Horní Slavkov sedmatřicetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

30. 4. 2021

