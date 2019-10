Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ukradl kalhoty a boty

TEPLICKO - Pachateli hrozí dvouleté vězení; Ukradený skútr...

Z přečinu krádeže je podezřelý 43letý muž, který koncem srpna vnikl do areálu firmy v katastru Bíliny, kde v prostorách šaten vyhnul plechová dvířka jedné skříňky a odcizil z ní pánské rifle a sportovní boty. Policisté z obvodního oddělení v průběhu vyšetřování zjistili totožnost podezřelého muže a sdělili mu podezření z přečinu, za který by mohl jít v případě uznání viny až na dva roky do vězení.

Ukradený skútr

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Teplicích odcizil zaparkovaný skútr. Po červené motorce bylo vyhlášeno celostátní pátrání, policisté případ prověřují jako přečin krádeže, za který trestní zákoník stanoví až dvouletý trest odnětí svobody.

„Očesaný“ kamion

Až pětileté vězení hrozí neznámému pachateli, který na Bílinsku ukradl součástky ze zaparkovaného kamionu. Vnikl do areálu, kde bylo vozidlo zaparkované a demontoval z něj mezinápravové spojlery s pozičním bočním osvětlením. Celková škoda byla vyčíslena na sto tisíc korun, policisté případ prověřují jako přečin krádeže.

