Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ukradl dětské kalhotky

MOSTECKO - Za to mu hrozí 3 roky vězení; Okrádala zaměstnavatele.

Ukradl dětské kalhotky

Okresního soud v Mostě dvakrát potrestal podmínkou 19letého mladíka, který si znění rozsudků nevzal k srdci. Poslední únorovou noc bloudil po mosteckých ulicích i poblíž čerpací stanice. Tam neviděl obsluhu a usoudil, že je čistý vzduch. Sáhl do stojanu se zbožím a vytáhl 7 kanystrů s vodou do odstřikovače za 2 tisíce korun. S nimi pak utekl a lup obratem prodal. V dalších několika dnech navštívil různé mostecké prodejny, ze kterých měl odcházet s nezaplacenou drogerií. V jednom případě se muž ukázal v obchodě s textiliemi. Tam se chvíli krčil za regálem a snažil se být neviditelný. Do tašky nastrkal dětské spodní prádlo za téměř 3 tisíce korun. Prodavačka si ovšem mládence všimla a ten se proto dal na útěk i s napakovanou taškou. V pár dnech měl stačit nakrást věci v celkové částce 12 tisíc korun. Údajně vše ihned rozprodal. Policisté zajistili mnoho důkazního materiálu a nebylo pochyb, o koho se mají zajímat. Mostečan si na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání všech krádeží. Podmíněný trest se tak může rázem změnit až ve tříleté vězení, bude-li pro tyto skutky taktéž odsouzen.

Okrádala zaměstnavatele

Mostecká vyšetřovatelka obvinila 21letou ženu ze spáchání trestného činu zpronevěry. Ta získala důvěru pro práci v jisté provozovně určenou rodičům s dětmi. Stíhaná měla odpovědnost ke svěřeným finančním prostředkům, zboží a k zásobám materiálu. Toho Mostečanka využila a zaměstnavatele připravila o 150 tisíc korun. Podle policistů si ponechala přijaté platby od zákazníků. Vynalézavým způsobem obešla pokladní systém a nejméně v 696 případech ji do kapsy spadly peníze za vybrané vstupné nebo prodané zboží. Nejméně ve 4 případech měla provést storno již zaúčtovaných položek a lstí tak zakrýt prodej nabízených služeb. Snad to ženě za to stálo, protože místo poctivě vydělaných peněz může od soudu odejít, vzhledem k výši škody, až s pětiletým trestem odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. března 2023

vytisknout e-mailem