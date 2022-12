Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ukradl čtyři ozdobené vánoční stromky

JABLONEC NAD NISOU – Nenapravitelnému zloději, který v noci u prodejny ukradl vánoční stromky, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.



Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 45letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil v noci z 24. na 25. listopadu letošního roku. Tehdy podlezl kovovou zábranu upevněnou na patkách u prodejny OBI v Jablonci nad Nisou a z prostoru před vchodem odcizil čtyři ozdobené vánoční stromky v celkové hodnotě 1.856,- Kč. Tyto si odnesl do prostoru přilehlého parkoviště, kde je zanechal odložené a z místa odešel. Takto nalezené zboží bylo následně nepoškozené vráceno do prodejny. Podezřelý se tohoto skutku dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takové činy dvakrát pravomocně odsouzen, a to rozsudky Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a Okresního soudu v Liberci. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





7. 12. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

