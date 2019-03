Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ukradl červené papričky a dva rohlíky

PLZEŇ – Jednadvacetiletý zloděj recidivista odcizil salát a dva rohlíky. Za to mu hrozí až tři roky za mřížemi.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Doubravka sdělili podezření z přečinu krádež. Podezřelým je 21letý muž z Plzně. Ten 23. března 2019 v odpoledních hodinách odcizil v jednom z plzeňských supermarketů potraviny za bezmála 200 korun. V oddělení lahůdek si u pultového prodeje nechal zabalit mexický salát a červené papričky plněné sýrem. Zboží si uložil do kapes u své bundy a přemístil se do oddělení pečiva, kde si dal do sáčku dva rohlíky a uschoval je pod bundu. Se zbožím následně prošel přes pokladnu, aniž by ho zaplatil. Za pokladnami byl zastaven pracovníkem ostrahy. Mladý muž se výše uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl již v minulosti trestním příkazem Okresního soudu Plzeň-město za trestný čin krádeže odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do roku 2020. Ve zkráceném přípravném řízení převzal mladý recidivista záznam o sdělení podezření a za tento čin mu hrozí až tři roky vězení.

nprap. Michaela Raindlová

25. března 2019

