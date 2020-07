Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ukradl 192 masoxů

MOSTECKO - Litvínovští policisté lapku odhalili, našli i dalšího, který ukradl 15 parfémů; Na oslavě došlo k napadení.

Celkem 192 kusů balení masoxů v několika kartonech v hodnotě 7 469 korun hodlal odcizit 20letý muž z Kladenska. Ty měl ukrást tento měsíc v jednom litvínovském supermarketu. Jeho totožnost odhalili díky osobní znalosti policisté obvodního oddělení v Litvínově a následně mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Jak podezřelý s odcizeným zbožím naložil, policie nezjistila. Muž uvedl, že byl pod vlivem návykové látky a z toho dne si moc toho nepamatuje. Zboží prý asi prodal, ale neví komu.

Tučný lup si měl odnést i 23letý muž z Litoměřic. I jeho vypátrali litvínovští policisté na základě osobní znalosti. Muž měl dle policie tento měsíc v jedné litvínovské drogérii odcizit celkem 15 voňavek v hodnotě 13 tisíc korun. Lup nebyl zajištěn. Podezřelý měl údajně parfémy prodat. Policisté mu předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže

Ukradl krabici s mobilem, ten ale uvnitř nebyl

Nemilé překvapení čekalo jednoho podnikavce z Mostu, který kradl v litvínovském supermarketu tento měsíc. Hodlal odcizit mobil a až doma zjistil, že ukradl jen krabici s atrapou zadního krytu a manuálem. Svůj mobil přitom v obchodě ztratil.

Muž do supermarketu přišel krátce před 22. hodinou. Na ploše prodejny si do batohu uschoval krabici, o které se domníval, že ukrývá mobil. Poté prošel pokladnou, kde na něj již čekal pracovník ostrahy, kterému se zdál muž podezřelý, neboť přišel s prázdným batohem a odcházel s plným. Zákazník však do pracovníka strčil a dal se na útěk. Při útěku poškodil údery a kopy uzamčené dvoje dveře a zanechal na nich škodu ve výši 50 tisíc korun. Ještě téhož dne byl policií zadržen v Litvínově. To už věděl, že nový mobil, po kterém toužil, v krabici neobjevil. Svůj, který při útěku ztratil, získal od policistů zpátky poté, co prokázal, že mu skutečně patří. Od policie si 31letý výtečník odnesl záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a z pokusu krádeže. Už v minulosti Mostečan kradl a byl za to odsouzen k nepodmíněnému trestu.

Oslava se zvrtla v napadení

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví 47letého muže z obce na Mostecku. Tam probíhala na zahradě domu oslava narozenin, na které byla skupinka mladých lidí. Obviněný měl při této oslavě urážet přítomnou slečnu, což se nelíbilo jednomu z přítomných mladých mužů, který obviněnému jeho nevhodné chování vytkl. Obviněný místo toho, aby se kál, si přinesl dřevěné topůrko od sekyrky a mladého muže měl udeřit do hlavy, čímž mu způsobil zranění na hlavě, které bylo kvalifikováno jako lehké. Zraněný muž následně vyhledal lékařské ošetření.

nprap. Ludmila Světláková

Most 29. července 2020

