Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ukradený nákladní vozík byl nalezen

KLADENSKO – Policisté pátrají po pachateli nákladního vozíku.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno bylo dne 20. října 2020 oznámeno odcizení nákladního vozíku.

Téhož dne v čase dvacet minut před devatenáctou hodinou dosud neznámý pachatel odcizil od prodejny v Unhošťské ulici v Kladně nákladní vozík v hodnotě 12 500,-Kč, který naložil do dodávky a odjel s ním do objektu v Arménské ulici v Kladně, kde byl vypátrán pracovníkem prodejny. Nalezený odcizený nákladní vozík převzal a odvezl zpět do prodejny, odkud byl předtím odcizen.

Policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají. Pachatel se tohoto protiprávního jednání dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté vyzývají občany, kteří se v dané době nacházeli poblíž prodejny v Unhošťské ulici nebo objektu v Arménské ulici a mohli zaznamenat pohyb podezřelé osoby při manipulaci s tímto nákladním vozíkem, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.





nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. října 2020





