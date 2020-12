Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ukradeného rumu se vzdal, na policisty však čekat nechtěl

BRNO: Pomozte ztotožnit muže na záznamu.

Podezřelé chování jednoho zákazníka neuniklo pozornosti zaměstnanců brněnského supermarketu. Ti jej sledovali při tom, když si měl z regálu v prodejně skládat zboží místo do košíku, do kapes své bundy. Když nepoctivce chtěli za pokladnami vyzvat k vrácení zboží, začal jim utíkat. Pracovník ostrahy společně s dalšími zaměstnanci se za mužem rozeběhli a zanedlouho jej dostihli. Zloději nezbylo než vydat ukořistěné zboží. Z kapes tak postupně vyskládal čtyři lahve rumu. Na přivolané policisty se mu však už čekat nechtělo. Aby se zbavil svých pronásledovatelů, udeřil pracovníka ostrahy pěstí do břicha a znovu, tentokrát už úspěšně, zmizel v ulicích Bystrce. Policisté mají k uvedenému případu, který se odehrál 11. prosince dopoledne, zajištěný kamerový záznam z prodejny. Pokud tedy muže zachyceného na záznamu poznáváte, dejte nám to vědět na lince 158.

nprap. David Chaloupka, 29. prosince 2020

video pod článkem

Související dokumenty supermarket Bystrc.mp4

Velikost souboru:74,2 MB / formát MP4

supermarket Bystrc.mp3

Velikost souboru:507,9 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem