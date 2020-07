Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ukradené koberce hodil do kamen

MOSTECKO - Ve svém bytě si jimi zatopil, ukradl i invalidní vozík; Trojlístek sprejoval zídku u fontány; Ženy se před jízdou napily.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody 30letého muže z Mostu. Ten měl v jedné obci na Mostecku krást ve dvou případech. Poprvé měl vstoupit do domu, kde za užití násilí měl na chodbě odemknout uzamčenou bytovou komoru a z ní měl odcizit nářadí, dva koberce, různé potraviny, vše v celkové hodnotě 9 700 korun. Odcizené věci policie nezajistila, kde skončily, muž neuvedl. Pouze s koberci si prý ve své domácnosti zatopil. Skutek měl spáchat v době nouzového stavu. Do stejné obce zamířil i v druhém případě minulý měsíc. Opět vstoupil do obytného domu, který prohledal a hledal, co by odcizil. Nakonec se vloupal do kočárkárny, kde mu padl do oka invalidní vozík. Ten vzal a nechal si ho doma. Nabízel ho k prodeji, ale žádného zájemce nenašel. Policie vozík v hodnotě šest tisíc korun u něj doma zajistila a vrátila ho zpět poškozenému majiteli. Obviněný již v minulosti kradl a byl za to odsouzen nepodmíněným trestem, který vykonal loni. Za tyto skutky mu hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let. Vyšetřovatel ho stíhá na svobodě.

Zídku u fontány trojlístek posprejoval

Teprve osmnáctiletý mladík z Chomutovska čelí obvinění z přečinu poškození cizí věci. Ten měl v Mostě v centru města v dopoledních hodinách bílou barvou ve spreji postříkat zídku venkovní terasy u fontány. Sekundovaly mu dvě dívky věku mladistvého, které se přidaly a na zídku měly nastříkat různé nápisy. S ohledem na jejich věk je vyšetřovatel obvinil z provinění poškození cizí věci. Trojice byla na místě zjištěna poté, co hlídka zde šetřila jinou událost.

Řidičky se před jízdou napily

K dopravní nehodě vyjížděli policisté ve večerních hodinách do jedné litvínovské ulice. Tam havarovala řidička osobního vozidla, která měla při couvání narazit do zídky u odpadových kontejnerů. Řidička se na místě podrobila dechové zkoušce na alkohol, která vykázala pozitivní hodnoty. Mladá žena je nyní podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na místě řidičce zadrželi řidičský průkaz. Hmotnou škodu hlídka odhadla na částku 5 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.

Policie v Mostě sdělila ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky motoristce z Mostu. Ta byla tento týden kontrolována v Mostě při řízení vozidla hlídkou policie. Pro podezření z užití návykové látky u ní byla provedena dechová zkouška na alkohol, která byla opakovaně pozitivní s výsledkem dvě promile alkoholu. Řidička užití alkoholu přiznala. Další jízda jí byla zakázána a z místa byla převezena na policii k dalším úkonům.

