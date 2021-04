Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ukradené bundy nabízela i s visačkami

MOSTECKO - Lup prodávala přes facebook, že jde o ukradené věci, zjistil strážník; Kradl kosmetiku.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 30letou ženu z Litvínova. Ta měla ve dvou případech krást zboží v obchodech. Nekradla poprvé, v minulosti byla za krádeže potrestána a nyní za tyto krádeže může očekávat až tříletý trest odnětí svobody. Do obchodů mířila již za účelem odcizení věcí.

Obviněná měla v jedné samoobslužné prodejně v Litvínově odcizit z věšáků dvě zimní bundy v hodnotě 2 796 korun. Svršky si ukryla do spodní části kočárku a poté obchod opustila bez placení. Následně měla bundy nabízet k prodeji na internetu. Její nabídku zaregistroval i jeden strážník městské policie, který si všiml visaček u nových bund a následně zjistil i to, odkud oděvy pochází a informoval policii. Policisté odcizené věci nezajistili, žena oděvy údajně prodala neznámé zájemkyni na ulici v Litvínově. V druhém případě šla opět s kočárkem krást. V jedné litvínovské drogérii si měla do kapes svého oděvu ukrýt tři toaletní vody za téměř dva tisíce korun. Ani ty si prý neponechala, nýbrž je vzápětí měla prodat na ulici opět neznámé osobě. Obviněná je stíhána na svobodě.

Lup z drogérií prý prodal na ulici neznámým lidem

Na nákupy za pět prstů přišel do jedné litvínovské drogérie dvakrát 38letý muž z Mostu. V jednom případě měl z prodejního regálu vzít parfémy v hodnotě 898 korun, které si ukryl do tašky a poté prodejnu opustil bez zaplacení. Po několika dnech šel do téhož obchodu znovu. Ze zboží si vybral oleje, mast a krém. Čtyři výrobky si měl schovat do oděvu a z obchodu odešel bez úhrady. Zaměstnankyně prodejny chtěla muže zadržet, ten ale rychle zmizel. Litvínovští policisté totožnost neznámého podnikavce odhalili díky osobní znalosti a v obou případech mu sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Mostečan údajně odcizené přípravky prodával na ulici neznámým osobám a utržené peníze použil pro vlastní potřebu.

Most 19. dubna 2021

nprap. Ludmila Světláková

