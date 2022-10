Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ujíždět policistům se mu nevyplatilo

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nakonec se vyboural.

Ujíždět policistům se nevyplatilo osmatřicetiletému řidiči. Hrozí mu až tříleté vězení včetně zákazu řízení!

V sobotu krátce před druhou hodinou ráno zastavovala hlídka uherskohradišťských policistů vozidlo značky BMW. Řidič, který jel přes Uherského Hradiště, ale na znamení nereagoval a zastavit rozhodně nehodlal. Naopak šlápl na pedál a začal ujíždět směrem na obec Modrá. Policisté za ním okamžitě vyjeli a stále dávali výzvu k zastavení. Řidič ale jakoby neslyšel a zběsilou jízdou pokračoval dál. Mezi Modrou a Bunčem se mu do cesty postavila srna. Následoval střet, po kterém ještě chvíli policistům ujížděl. Nakonec nezvládl průjezd zatáčkou a vyjel vlevo mimo silnici, kde havaroval do náletových dřevin. Tím byla jeho nebezpečná jízda ukončena. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku. Vykázala 2,18 promile alkoholu! Podnapilý řidič utrpěl zranění, se kterým ho přivolaní záchranáři převezli do Uherskohradišťské nemocnice. Škoda je prozatím vyčíslena na šedesát čtyři tisíc korun.

Událostí se i nadále zabývají policisté.

24. října 2022, Milena Šabatová

