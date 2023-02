Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ujíždět zvládl jen minutku

HODONÍNSKO: Muž se zákazem řízení skončil ve vazbě.

Jen krátce dokázal v minulém týdnu ujíždět policejní hlídce na Hodonínsku šestačtyřicetiletý muž. Policisty ve služebním voze totiž minul v postarším Renaultu značnou rychlostí, čímž upoutal jejich pozornost. Ti se jej pokusili zastavit, jenže na zapnuté majáky reagoval šofér přesně naopak, než by měl. Začal ujíždět, ale ztratit se policistům z dohledu se mu nedařilo. Aby je setřásl, ujížděl přes cyklostezku a následně pokračoval do volného terénu. Správná volba to však nebyla. Vůz, ve kterém unikal, totiž rozhodně nebyl k jízdě mimo zpevněné cesty vhodný. V rozmáčeném povrchu jej tak policisté dostihli a za pomoci donucovacích prostředků zadrželi. Odmítnutí testu na alkohol a drogy mu nebude nic platné, pro předchozí prohřešky má totiž platný zákaz řízení a jeho porušením se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a skončil tak ve vazbě.

por. David Chaloupka, 6. února 2023

Související dokumenty Ujížděl minutku.mp3

Velikost souboru:469,0 KB / formát MP3

