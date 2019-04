Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ujížděl se zákazem řízení

Policisté zadrželi řidiče motorového vozidla, který se jim snažil ujet, ač měl zákaz řízení.

Ve středu 10. dubna krátce po půl desáté večer si policisté pohotovostní motorizované jednotky všimli vozidla, které mělo papírovou registrační značku s ručně dopsanými symboly. Rozhodli se ho proto zastavit a řidiče zkontrolovat. Vhodná příležitost ke kontrole nastala na Wilsonově ulici naproti Hlavnímu nádraží. Řidič však nedbal světelných ani zvukových výzev k zastavení, šlápl na plyn a začal před hlídkou ujíždět směrem k Nuselskému mostu. V průběhu jízdy nerespektoval „červenou“ na semaforech a ujížděl vysokou rychlostí Mezibranskou ulicí do Žitné. Z té odbočil do Krakovské, která je průjezdná pouze v jednom směru, a to z Václavského náměstí. Řidič pronásledovaného vozidla se tak ocitl v pasti a byl nucen zastavit, neboť proti němu jela vozidla ve správném směru jízdy. „Péjáci“ ho tak okamžitě zadrželi a na místě omezili na osobní svobodě. S neklidnou a agresivní osádkou vozidla jim pomohli kolegové z hlídkové služby prvního policejního obvodu.

Následnou lustrací v evidencích hlídka zjistila, že má řidič zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2020. Provedená dechová zkouška byla negativní. Pozitivní však byl test na drogy, ten ukázal amfetamin/metamfetamin a opiáty.

Na místo se dostavili i policisté z oddělení dopravních nehod, neboť řidič navíc narazil do zaparkovaného vozidla.

Zadrženého i s osádkou následně policisté předvedli na policejní služebnu k dalším úkonům.

Vyšetřovatel sdělil jednadvacetiletému řidiči obvinění pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což v tomto případě hrozí trest až tři roky odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský – 16. dubna 2019

Související dokumenty video 1.mp4

Velikost souboru:27,6 MB / formát MP4

video 2.mp4

Velikost souboru:45,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem