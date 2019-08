Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ujížděl před policejní hlídkou

LIBEREC - Důvodů, proč ujížděl řidič ve Škodě Superb před policejní hlídkou, měl více.

V neděli 4. srpna 2019 kolem půl čtvrté hodiny ranní si všimla hlídka policistů z oddělení hlídkové služby v Liberci na sjezdu ze silnice I. třídy č. 14 ve směru na Rochlice jedoucího vozidla Škoda Superb. Policisté se rozhodli vozidlo zkontrolovat, avšak řidič na výstražná zvuková světla a červený nápis STOP POLICIE nereagoval a pokračoval ve své spanilé jízdě.

V pravotočivé zatáčce na sjezdu ze silnice I/14 pravděpobodně nepřizpůsobil rychlost vozidla a pravou přední částí narazil do svodidla a obrubníku při pravém okraji vozovky. I poté bylo vozidlo stále schopné pokračovat ve své jízdě směrem do ulice Rochlická. Zde však byl řidič dostižen policejní hlídkou.



Během kontroly vyšlo najevo, že řidič měl mnohem více důvodů, proč před policisty ujížděl. Na řidiče byl vydán soudem v Jablonci nad Nisou příkaz k zatčení. Kromě toho neměl za volantem co dělat, neboť se jednalo o neřidiče. Na výzvu policistů se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. A to nebyly všechny prohřešky muže za volantem. Dále vyšlo najevo, že řídil vozidlo, které nemělo platnou technickou kontrolu.



Během jízdy Superbu a nehody nebyl naštěstí nikdo zraněn. Při události došlo ke škodě na kovových svodidlech a obrubníku. Nabourané vozidlo zajistili policisté smluvní odtahovou službou. Muž měl policistům na služebně co vysvětlovat.



7. 8. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem