Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ujížděl před policejní hlídkou

České Budějovice - Věděl proč, za volantem neměl co pohledávat, test na drogy odmítl.

Uplynulou sobotu před třetí hodinou ráno chtěla hlídka policistů Skupiny základních kynologických činností zastavit a zkontrolovat řidiče Škody Fabie, který projížděl ve směru od obce Lišov směrem na obec Rudolfov. Řidič Škody zastavil, ale když se policisté rozešli směrem k němu, znovu se s vozidlem rozjel. Hlídka policistů se vrátila do svého vozidla a začala řidiče pronásledovat. Ten v Jivně u autobusové zastávky odbočil do ulice, kde narazil do betonového sloupu, který byl přes silnici. Z vozidla řidič vyskočil už před nárazem a dal se na útěk, to samé udělala jeho spolujezdkyně hned po nárazu. Do pátrání po řidiči se přidali kolegové z Oddělení hlídkové služby, kteří v lese nalezli řidiče a policejní kynologové vypátrali spolujezdkyni. Jednatřicetiletý řidič odmítl test na přítomnost návykových látek a policisté při kontrole zjistili, že pozbyl oprávnění k řízení motorových vozidel. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

10. února 2021

