Ujížděl policistům na motorce a přes Plzeň se „řítil“ vysokou rychlostí

PLZEŇ – Řidič motocyklu nereagoval na výzvy policistů k zastavení vozidla a městem ujížděl vysokou rychlostí. Měl pozitivní test na drogy a platný zákaz řízení.

Včera v brzkých ranních hodinách chtěli policisté v Plzni v Doudlevecké ulici zastavit a zkontrolovat motocyklistu v rámci běžného výkonu služby. Ten místo toho, aby zastavil, zrychlil a začal policistům ujíždět. Na výzvy k zastavení pomocí výstražného a zvukového zařízení s červeným nápisem STOP nereagoval. Naopak přidal na rychlosti a městem projížděl vysokou rychlostí. Svojí agresivní jízdou přitom ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Motorkář ujížděl z Doudlevecké ulice ulicemi U Trati, Klatovská třída a Sukova, kdy následně najel na silnici číslo I/27 směr obec Přeštice do protisměru a pokračoval ve své jízdě až do obce Lišice, kde nezvládl řízení a havaroval. Policisté ho ihned omezili na osobní svobodě. Teprve 23letého řidiče následně vyzvali, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a orientačnímu testu na přítomnost omamných a návykových látek. Dechová zkouška byla s negativním výsledkem, test na drogy ukázal policistům pozitivní výsledek na amfetamin, metamfetamin. Následnou lustrací policisté zjistili, že 23letý řidič má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel, a to až do konce roku 2022. Ve věci zahájili úkony trestního řízení a prověřují veškeré okolnosti.

Především během své jízdy v protisměru měl ohrozit několik protijedoucích vozidel. Policisté žádají účastníky a případné svědky události, aby se osobně přihlásili na Policii České republiky, Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Plzeň, U Borského parku 20, nebo telefonicky na č.: 974 325 256 nebo zavolali na bezplatnou linku 158.

nprap. Michaela Raindlová

23. dubna 2021

