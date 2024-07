Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ujížděl policistům na D7 a naboural 3 vozidla

LOUNSKO – Běžný dohled se rázem změnil ve zběsilou honičku.

Policisté z postoloprtského dálničního oddělení toto pondělí v podvečerních hodinách dohlíželi na provoz dálnice u Loun. Zatímco se kvůli stavebním omezením tvořily kolony od čerpací stanice ONO až na dálnici D7, zahlédli ve zpětném zrcátku VW Passat, který v záchranářské uličce opakovaně předjížděl. Za těchto okolností se jej hlídka rozhodla zkontrolovat. Pokynů policisty stojícího ve vozovce k zastavení neuposlechl a na místo toho jej objel a začal ujíždět skrze D7 ve směru na Postoloprty.

Strážci zákona nezaháleli, nasedli do služebního Superbu a vydali se za zmíněným výtečníkem, aby zjistili důvod jeho počínání. I přes zapnuté majáky s nápisem vyzývajícím k zastavení muž pokračoval ve své zběsilé jízdě rychlostí zhruba přes sto kilometrů v hodině na ucpané silnici I/7. Řidiči protijedoucích vozidel se museli vyhýbat, aby předešly střetu. Jenže při jednom z manévrů řízení nezvládl a narazil do Toyoty. Ani dopravní nehoda jej nepřesvědčila k zastavení a pokračoval v nebezpečné jízdě. O pár desítek metrů dál naboural stojící Volvo, přičemž náraz pronásledované vozidlo vymrštilo do nákladního automobilu. S těžko ovladatelným strojem se snažil i přesto ujet, ale poškození Passatu byla taková, že vozidlo odstavil v protisměru, přeskočil svodidla a dal se na útěk. Dálničáři ukázali svou fyzickou zdatnost a muže v momentě vedli v poutech. Další hlídky, které přispěchaly na místo, pomáhaly účastníkům dopravních nehod, které byly následkem zběsilé jízdy 51 letého muže z Chebska.



Pozdější lustrací policisté rozuzlovali důvod, proč vlastně ujížděl. Měl totiž uložený zákaz řízení všech vozidel. Nicméně svým počínáním si vysloužil od kriminalistů sdělení obvinění ze zločinu obecného ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přičemž následně putoval do vazební věznice. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu odnětí svobody až na osm let.

12. července 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem