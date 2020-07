Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ujížděl policistům a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu

DOMAŽLICKO - Policisté jej museli zastavit. Muž řídil pod vlivem návykových látek. (VIDEO u článku)

Dne 13. července 2020 zahájili domažličtí kriminalisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecné ohrožení a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policisté, kteří vykonávali silniční dohled, si podezřelého 25letého muže z Bělé nad Radbuzou všimli u obce Havlovice, kde projížděl vysokou rychlostí s vozidlem tovární značky Citroen C3. Na základě osobní znalosti věděli, že automobil řídí muž, kterému byl nedávno zadržen řidičský průkaz, a to z důvodu pozitivního testu na omamné a psychotropní látky. Hlídka se za vozidlem ihned rozjela a zákonným způsobem jej chtěla zastavit. Řidič však nereagoval na zvukové a světelné znamení, přejížděl do protisměru, nebezpečně předjížděl v nepřehledných úsecích a svým jednáním a jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči protijedoucích vozidel zabránili čelním střetům jen díky pohotovému vyjetí na krajnici. Do pronásledování řidiče se zapojilo více hlídek. Mladý muž i přes nespočet riskantních manévrů na výzvy k zastavení nereagoval a dál vážně ohrožoval všechny účastníky silničního provozu. A protože se řidič blížil k obci Folmava, kde je velká koncentrace chodců a hrozilo bezprostřední nebezpečí, že řidič svou bezohlednou jízdou způsobí újmu na životě nebo zdraví, rozhodli se policisté využít donucovacího prostředku k násilnému zastavení vozidla. I v této vypjaté situaci zvolili vhodný úsek tak, aby minimalizovali rozsah škod a donutili řidiče k zastavení vozidla. Za použití dalších donucovacích prostředků muže donutili vystoupit z auta a omezili jej na osobní svobodě. Na základě profesionální práce policistů nedošlo během celého zákroku k vážnému zranění. Řidiči provedli orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který byl pozitivní.

Kriminalisté z územního odboru Domažlice si v rámci prověřování vyžádali i potřebné znalecké posudky a případem se nadále zabývají.

https://youtu.be/rH2kKL0d630

mjr. Ing. Martina Korandová

17. července 2020

