Ujížděl policistům

Jindřichův Hradec – Nereagoval na výzvy k zastavení vozidla.

Ve čtvrtek 13.10.2022 okolo sedmé hodiny večerní chtěli policisté v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar zastavit a zkontrolovat řidiče vozidla Ford Tranzit. Ten namísto toho, aby zastavil, začal policistům ujíždět. Na výzvy k zastavení pomocí výstražného a zvukového zařízení s nápisem STOP nereagoval. Naopak přidal na rychlosti a snažil se hlídce ztratit z dohledu. Řidič nakonec opustil Jindřichův Hradec a ujížděl po silnici číslo II/128 směrem na Deštnou, kdy odbočil vlevo na obec Studnice. Při projíždění prudké pravotočivé zatáčky v obci Studnice ovšem nezvládl řízení, dostal smyk a vyjel mimo komunikaci. Vozidlo následně narazilo do rohu stodoly. Policisté v řidiči ihned poznali místního celostátně hledaného muže, proto jej ihned omezili na osobní svobodě. Dále mu zajistili prvotní lékařské ošetření. U muže byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která byla negativní. Následoval test na přítomnost omamných látek, který ukázal pozitivní výsledek na kokain a amfetamin. Dále policisté zjistili, že pětačtyřicetiletý muž řídil vozidlo i přesto, že měl vysloveno několik platných zákazů řízení všech motorových vozidel.

Jelikož se při nehodě zranil, byl letecky převezen k ošetření do nemocnice v Českých Budějovicích, odkud bude převezen do věznice, neboť na jeho osobu byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.

14. října 2022

