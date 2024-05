Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ujížděl policejním hlídkám, chtěl se vyhnout vězení

LIBERECKO - V pátek večer ujížděl na silnici I/35 ve směru od Liberce na Turnov před policejními hlídkami 31letý muž. Měl zákaz řízení motorových vozidel a zároveň měl nastoupit do vězení.

O pořádný rozruch v Hodkovicích nad Mohelkou se v pátek 10. května večer postaral 31letý muž. Ujížděl před policejními hlídkami a poblíž místní firmy na výrobu automobilových komponentů skončil s vozem Fabia mimo vozovku v příkopu.

Krátce před desátou hodinou večer se policisté dozvěděli informaci, že z Liberce na Turnov jede po silnici první třídy č. 35 vozidlo Škoda Fabia, které má zcela jiné registrační značky a navíc, že v něm cestuje osoba, která by měla být v pátrání. Operační důstojník předal informaci všem hlídkám v okolí. První za vozidlem jela hlídka policistů z Pohotovostního a eskortního oddělení, na jejíž výzvy k zastavení vozidla řidič nereagoval a pokračoval dále směrem na Turnov. Postupně se do pronásledování vozidla přidaly i další dvě policejní hlídky, a to policisté z obvodního oddělení Český Dub a policisté z oddělení hlídkové služby Liberec. Ujiždějící řidič stále nereagoval na výzvy policistů k zastavení vozidla a sjel ze silnice I. třídy u obce Sychrov a dále pokračoval místními komunikacemi zpět směr Hodkovice. Řidič Fabie svou nebezpečnou jízdnou stále ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Jeho jízda směřovala ještě přes obce Javorník, Záskalí zpět do Hodkovic nad Mohelkou.

V Hodkovicích již na něj čekala hlídka policistů z oddělení hlídkové služby, která poblíž kruhové objezdu v dolní části obce využila oprávnění podle zákona o Policii ČR k násilnému zastavení vozidla pomocí zastavovacího pásu. Škoda Fabia na pás najela a prorazila si obě přední pneumatiky. Přesto ještě vozidlo pokračovalo ve své jízdě dále do ulice Jílovská - směr obec Jílové. Zhruba po 200 m hlídka Pohotovostního a eskorního oddělení využila dalšího oprávnění k násilnému zastavní vozidla, a to tzv. pit manévr. Řidič ještě krátce pokračoval ve své jízdě a následně přední částí narazil do dopravního značení a poté sjel do příkopu u místní firmy. Řidič i jeho spolujezdkyně odmítali uposlechnout opakované výzvy policistů k vystoupení z vozidla. Policisté využili další oprávnění podle zákona, a to použití donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní. Poté muž i žena vozidlo opustili.

Při nehodě utrpěl řidič Fabie lehké zranění, se kterým byl ošetřen v liberecké nemocnici. Řidiče podrobili policisté orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, která byla negativní. Dále chtěli u řidiče provést orientační test na jiné návykové látky, kterému se řidič odmítl podrobit. V policejních evidencích policisté zjistili, že na muže byl vydán příkaz na dodání do výkonu trestu a dále, že muž má Okresním soudem v Semilech vysloven zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny. Muže policisté zadrželi a po provedeném ošetření v liberecké nemocnici a provedených úkonech předali do liberecké věznice k výkonu trestu. Vozidlo, které řídil, nemělo již na silnici vůbec co dělat, neboť bylo vyřazené z evidence. V přední i zadní části byly různé registrační značky, které na vozidlo nepatřily. Vozidlo policisté zajistili. Dopravní nehodu zadokumentovali liberečtí dopravní policisté.

Spolujezdkyně vyvázla z nehody bez zranění. Policisté u ní zajistili malé množstvé zelené sušiny s obsahem THC. Žena se dále dopustila neuposlechnutí výzvy policistů, její přestupkové jedání policisté oznámili správním orgánu k dalšímu řešení. Žena byla po provedených úkonech propuštěna na svobodu.

Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a nyní se případem dále zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování.



11. 5. 2024

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

