Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Ujížděl policejní hlídce

OLOMOUC - Má 4 platné zákazy řízení.

Ve středu 29. 5. 2019, krátce po patnácté hodině, si policejní hlídka, provádějící hlídkovou činnost na ulici Sokolská v Olomouci, povšimla projíždějícího vozidla Peugeot s tříčlennou osádkou, které sice mělo dvě registrační značky, ale každou jinou a zjevně nesplňovalo technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Toto vozidlo chtěli policisté zastavit a zkontrolovat. Za použití světelného a zvukového výstražného zařízení se za vozidlem rozjeli. Řidič však začal s vozidlem ujíždět, na ulici Legionářské nerespektoval dopravní značení a měl projet přes křižovatku tř. Svobody a ulice Legionářské v době, kdy na světelném signalizačním zařízení svítilo červené světlo „stůj“. Stejným způsobem měl projet i přes další semafor, nacházející se u přechodu pro chodce. U dalšího ze světelných signalizačních zařízení v křižovatce ulic tř. Svobody a Havlíčkova, kde na tříbarevné soustavě svítilo také červené světlo „stůj“, pak mělo vozidlo Peugeot, z prozatím přesně nezjištěných příčin, vjet mezi vozidla, nacházející se v obou jízdních pruzích, která stála na křižovatce z důvodu červeného signálu na světelném signalizačním zařízení. Vzhledem k tomu, že se i přes výzvy policistů zdráhal opustit vozidlo, a měl se snažit přesunout na zadní místo spolujezdce, byl za použití donucovacích prostředků zadržen a umístěn do policejní cely. Řidič během jízdy nerespektoval dopravní značení (jízda na červenou), vjížděl do protisměrné části vozovky a přes tramvajové koleje. Jak policisté zjistili, jednalo se o 29letého muže z Olomoucka. Provedli u něj jak orientační dechovou zkoušku, tak i test na omamné a psychotropní látky. Obojí bylo negativní. Při dalším šetření zjistili, že mladý muž má uloženy celkem 4 platné zákazy řízení, a to až do února 2021, a že pozbyl řidičské oprávnění z důvodu bodového hodnocení. V případě užití dvou rozdílných registračních značek na vozidle bylo zjištěno, že každá z těchto značek je přidělena zcela jinému osobnímu vozidlu. Kde tyto značky řidič získal, je předmětem dalšího šetření. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob, došlo pouze k úniku provozních kapalin a ke hmotné škodě na vozidlech. Ta je předmětem dalšího šetření. V současné době probíhají další úkony trestního řízení. Mladý muž je nyní podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva roky, a přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (jízda na červenou, užití jiných registračních značek na vozidle, nevyhovující technický stav vozidla).

por. Mgr. Irena Urbánková

30. května 2019

