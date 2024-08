Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ujížděl na motocyklu policejní hlídce, měl zákaz řízení

DĚČÍNSKO - Policisté muži sdělili podezření; Nadýchal téměř dvě promile, přesto řídil…

Minulý pátek 2. srpna, krátce před půl pátou odpoledne zaregistrovali policisté oddělení hlídkové služby v Děčíně 1 průjezd motorkáře. Muž jel na motocyklu tovární značky Suzuki. Policisté se jej rozhodli zastavit a zkontrolovat. V momentě, kdy se na služebním vozidle rozsvítily majáky, motorkář na výzvu k zastavení nereagoval a naopak dál pokračoval v jízdě směrem k Masarykovu náměstí, ulicí Tyršova a poté po ulici Labské nábřeží do Horního Žlebu, kde se jej podařilo policistům dostihnout. Důvod k jeho ujíždění před policejní hlídkou měl být ten, že muž má mít uložen zákaz řízení. A že motorkář za řídítky motocyklu nemá co dělat, policistům potvrdila i provedená lustrace v dostupných evidencích. Muži byl totiž nedávno rozhodnutím Magistrátu města Děčín vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu 2024. Policisté 27letému muži následně v režimu zkráceného přípravného řízení sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny u soudu mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Nadýchal téměř dvě promile, přesto řídil

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 55letý muž, kterého v Děčíně zastavili a kontrolovali minulý pátek v dopoledních hodinách v ulici Purkyňova děčínští policisté při řízení motorového vozidla. Řidič vykazoval známky požití alkoholu, na výzvu policistů se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní s výsledkem 1,74 promile alkoholu. Policisté řidiči zakázali další jízdu. V těchto dnech si muž od policistů převzal záznam o sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny, muži u soudu za takové jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

