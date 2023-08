Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ujížděl hlídce, poté havaroval

Jindřichův Hradec - Dačice - Vyhýbal se trestu odnětí svobody.

Včera v 17.15 hodin chtěli policisté z Obvodního oddělení Dačice na náměstí Republiky v Dačicích zastavit a zkontrolovat řidiče (52 let) motocyklu Gilera Nexus 500. Ten namísto toho, aby zastavil, začal policistům ujíždět směrem na Kostelní Vydří. Na výzvy k zastavení pomocí výstražného světelného a zvukového zařízení nereagoval. Naopak přidal na rychlosti a snažil se hlídce ztratit z dohledu. Na komunikaci vedoucí ke Karmelitánskému klášteru na horizontu před označníkem obce nezvládl řízení a s motocyklem havaroval. Policisté muži ihned poskytli první pomoc a přivolali lékařskou pomoc. Poté jej ztotožnili a zjistili důvod, proč před policisty ujížděl. Na jeho osobu byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, test na přítomnost omamných látek odmítl. Z místa byl převezen k ošetření do nemocnice v Českých Budějovicích, odkud poputuje do věznice.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@.pcr.cz

18. srpna 2023

vytisknout e-mailem