Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Ujížděl celníkům, skončil mimo silnici

ŠUMPERSKO - Při společném zákroku policisté a celníci zadrželi řidiče pod vlivem drog a se zákazem řízení.

V pátek 13. května krátce po 22. hodině požádala Policii ČR o součinnost hlídka Celní správy ČR, která na silnici I. třídy č. 11 pronásledovala osobní vůz Mitsubushi Space Star ujíždějící směrem na Šumperk. Do akce byly nasazeny všechny dostupné hlídky. Ujíždějící vůz projel Bludovem a pokračoval dál přes Bludoveček směrem na Šumperk. Když si řidič všiml, že proti němu od Šumperka přijíždí policejní vůz se zapnutým výstražným zvukovým a světelným zařízením, strhl řízení, aby ho objel, ale manévr nezvládl. Jeho auto nejprve narazilo do dřevěného oplocení obory, poté do již stojícího policejního vozu a nakonec skončilo mimo komunikaci. Alkohol policisté u 31letého řidiče vyloučili dechovou zkouškou. Pozitivní však byl výsledek orientačního testu na omamné a psychotropní látky, a to na amfetamin/metamfetamin. Lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu se řidič odmítl podrobit. Při havárii byla zraněna jedna spolucestující. Zdravotnická záchranná služba ji po ošetření na místě převezla na další vyšetření do šumperské nemocnice. Řidič a další dva spolucestující vyvázli bez zranění. Dalším šetřením pak policisté zjistili, že muž za volantem neměl co dělat, protože nevlastní žádné řidičské oprávnění a navíc má soudem vyslovený zákaz řízení až do srpna roku 2033. Policisté jej zadrželi a umístili v policejní cele. Po provedení nezbytných úkonů byl propuštěn na svobodu.

Celková škoda byla předběžně odhadnutá na 50 tisíc korun, z toho 20 tisíc na mitsubishi, 15 tisíc na policejním voze a 15 tisíc na oplocení obory.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. Marie Šafářová

17. května 2022



