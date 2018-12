Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ujížděl, ale neujel

Napříč Prahou chtěl policistům prchnout kradeným vozidlem, bez řidičáku a pod vlivem drog. Momentálně mu hrozí až dva roky vězení.

Téměř v pravé poledne si policisté oddělení hlídkové služby čtvrtého policejního obvodu všimli na ulici 5. května stříbrné Fábie. Její registrační značku prověřili v databázi kradených aut. Díky tomu zjistili, že auto bylo v průběhu dnešního dne odcizeno na Plzeňsku.

Policisté se proto rozhodli vozidlo zastavit a řidiče zkontrolovat. Jenže ten byl zjevně proti a před policisty začal ujíždět de centra metropole. Do pronásledování se postupně připojili i policisté oddělení hlídkové služby druhého policejního obvodu a pohotovostí motorizované jednotky.

Řidič před policisty ujížděl Legerovou a Wilsonovou ulicí až k jednomu z luxusních hotelů poblíž ulice Sokolovská. Tam prorazil čtyři závory tamního parkoviště a v ujíždění pokračoval až do Karlína. Zde v ulici Kaizlovy sady nezvládla vozidlo a naboural do jednoho ze zaparkovaných aut.

Nicméně ani nehoda devětadvacetiletého muže nezastavila a ten chtěl před policisty prchnout po svých do nedalekého parku. To už ale bylo poslední, co stihl. V tu chvíli totiž policisté použili takzvaně důraznější donucovací prostředky, v tomto případě několik varovných výstřelů, díky čemu se dotyčného podařilo zadržet.

Následným prošetřováním policisté zjistili, že devětadvacetiletý muž jednak řídil kradené vozidlo, za volant usedl bez řidičského oprávnění a ještě navíc pod vlivem drog. Provedený test totiž prokázal přítomnost amphetaminu/metamphetaminu, tedy pravděpodobně pervitinu.

Na základě všech těchto skutečností je nyní muž podezřelý z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

23. 12. 2018

