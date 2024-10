Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ujížděl a boural

BRNO VENKOV, BRNO: Hledáme svědky nebezpečného ujíždění. /VIDEO/

Policisté hledají svědky, kteří byli ohroženi zběsilou jízdou pětačtyřicetiletého řidiče vozidla značky Škoda Octavia barvy šedé. Ten se v pátek krátce před 17. hodinou chtěl vyhnout policejní kontrole a ujížděl od Kuřimi až do brněnských Řečkovic. Místy projížděl frekventovanou trasu rychlostí až 200 km/h a na kruhovém objezdu dokonce neváhal vjet do protisměru. Ve vysoké rychlosti ohrozil i chodce na parkovišti u obchodního domu Globus. Několik vozidel, včetně jednoho policejního, dokonce poškodil. Až následně havaroval v Bánskobystrické ulici v Brně, kde postupně do domu a do sloupu. Odkud se ještě marně pokusil utéct. Zadržený muž z místa putoval na lékařské ošetření a následně do policejní cely. Pokud vás řidič svou riskantní jízdou ohrozil, ozvěte na tísňovou linku 158.

por. Petr Vala, 4. října 2024.

