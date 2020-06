Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ujíždějícího motorkáře zastavila až hrozba namířenou zbraní

KLADNO - Policisté zastavovali ve Slaném dvojici na motorce. Řidič ale místo zastavení přidal plyn a ujížděl. Jak se ukázalo, měl zákaz řízení motorových vozidel.

Kladenským policistům se snažila ujet dvojice na motorce, kterou hlídka předepsaným způsobem zastavovala v obci Slaný. Řidič motorky nereagoval na znamení STOP, ani na výstražnou a zvukovou signalizaci a před policisty ujížděl směrem k obci Knovíz a pokračoval dál ulicí Pražská. Muže na motorce, který ohrožoval ostatní motoristy nejen vysokou rychlostí, ale i riskantním předjížděním, policisté dostihli a donutili zastavit poblíž sjezdu dálnice D7 u obce Knovíz, a to pod hrozbou namířenou zbraní.

Důvod jeho jednání byl zřejmý ihned poté, co policisté řidiče ztotožnili. Magistrátem města Kladna měl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do března roku 2021. 32letého „řidiče“ motorky policisté omezili na svobodě a převezli na policejní oddělení k dalším procesním úkonům. Ještě téhož dne mu vrchní inspektorka, ve zkráceném přípravném trestním řízení, sdělila podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337/1a trestního zákoníku.

Ve velmi krátké době se tak 32letý muž dozví trest, který mu bude uložen. Trestní zákoník vyměřuje za toto jednání až dvouletý trest odnětí svobody.

https://www.youtube.com/watch?v=kXyLUt4PxRM



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

5. června 2020

